Soçi'de ilk rekor sürat pateninde geldi

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nda sürat pateni erkekler 5000 metre yarışında altın madalya kazanan Hollandalı Sven Kramer, 6:10.76'lık derecesiyle kendisine ait olimpiyat rekorunu geliştirdi.

Sahil bölgesindeki Adler Arena'da gerçekleştirilen mücadeleyi ilk sırada tamamlayan Kramer, Vancouver 2010'daki 6:14.60'lık rekorunu geliştirdi. 5000 metre mücadelesinde dünya rekoru da 6:03.32 ile Hollandalı sporcunun elinde bulunuyor.

Erkekler 5000 metrede ilk 3 sıra, Hollandalı sporcuların oldu. Kramer'in ardından Jan Blokhuijsen 6:15.71'lik derecesiyle gümüş, Jorrit Bergsma ise 6:16.66'lik dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarışın birincisi Kramer, Vancouver 2010'un ardından 5000 metrede ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde etti. Hollandalı sporcunun Torino 2006'da da gümüş madalyası bulunuyor.