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Soçi zirvesinde Suriye'deki gelişmeler ele alınacak

Liderler 22 Kasım'da bir araya gelecek

21 Kasım 2017 17:12

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek zirvede, Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler ile Suriye’deki terör unsurlarıyla mücadele değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak yarın Soçi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımlarıyla Soçi'de "Suriye" konulu üçlü zirve yapılacak.

Zirvede, Astana toplantıları sonucunda Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve tesis edilen gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler, Suriye'deki terör unsurlarıyla mücadele hususlarıdeğerlendirilecek. 

Zirvede, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar da ele alınacak.

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