Soçi zirvesi: Putin'den Suriye'de çözüm için 'taraflar taviz vermeli' çıkışı

Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanlarının bir araya geldiği zirve öncesi düzenlenen basın toplantısında liderler görüşmelerden beklentilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki durumun görüşüleceği zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısında, çözüm için 'kritik kararlar alınacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının da kabul edeceği bir siyasi çözüm için tüm tarafların katkısının hayati önemde olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Suriye krizinde 'yeni bir aşamaya' geçildiğini belirtip siyasi çözümün başarılı olması için tavizler verilmesi gerektiğini söyledi.

Putin, "Reform sürecinin basit olmayacağı çok açık, Suriye hükümeti dâhil tüm tarafların taviz, ödün vermesi gerekecek. Rusya, İran ve Türkiye'nin bunun başarılı olması için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Suriye'deki krize 'yabancıların müdahalesinin sona ermesi gerektiğini' söyledi ve ülkede yabancı orduların varlığının ancak Suriye hükümeti davet ederse kabul edilebilir olduğunu kaydetti.

Ruhani, ayrıca Suriye'deki 'terör hücrelerinin kökünün kazınması' gerektiğini ve bölgenin siyasi çözüme hazır olduğunu söyledi.

Diğer yandan, Riyad'da bir araya gelen Suriyeli muhalifler ortak açıklamalarında Suriye'de geçiş sürecinin başlaması için Esad'ın koltuğu bırakması çağrısında bulundu.