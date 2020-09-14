Soçi'de kritik zirve: Belarus'ta sokaklar istifa çağrılarıyla inlerken Lukaşenko, Putin'in desteğini almaya çalışacak

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ülkesindeki protestolar iktidarına tehdit oluştururken bugün Rusya'da bir araya geleceği Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek isteyecek.

Reuters'ın aktardığına göre Moskova'nın Minsk'e vereceği askeri ve ekonomik destek dengeleri Lukaşenko lehine değiştirebilir.

Belarus'ta Lukaşenko'nun istifasını talep eden eylemler 5. hafta sonunda da devam etti. Başken Minsk'te sokağa çıkan yüz binden fazla protestocu Lukaşenko'nun kendilerine "sıçan" demesine atıfta bulunarak, "Sen bir sıçansın" diye slogan attı. Polisin protestoculara çok sert müdahalelerde bulunduğu görüldü.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Lukaşenko'nun bugün Soçi'de yapacağı yapacağı görüşmenin Belarus liderinin geleceğini belirleyebileceğine inanılıyor. Kulislerde Putin'in 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko'nun devrilmesini istemediği konuşuluyor.



Putin geçen haftalarda Belarus için bir rezerv polis gücü oluşturduklarını belirtmişti. Putin, Rus kolluk kuvvetlerinden oluşan bu rezervin "Belarus'taki aşırıcı elementlerin sınırı aşması ve yağma olaylarının meydana gelmesi durumunda" ülkeye gönderileceğini ifade etmişti.



Moskova aynı zamanda Belarus'un borçlarını tekrar yapılandırmayı teklif etmişti.