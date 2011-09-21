-Socar, Türkiye'de rafineri hazırlığında TİFLİS (A.A) - 20.09.2011 - Azerbaycan, Türkiye ile yapılan Şahdeniz doğalgazıyla ilgili görüşmelerin 26 Eylül'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Yatırım Bölümü Başkanı Vagif Aliyev, Bakü'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Şahdeniz doğalgazının transit geçişi konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerin 26 Eylül'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Vagif Aliyev, Şahdeniz doğalgazının Nabucco hattıyla Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili nihai anlaşmanın ise Ekim ayında imzalanmasının beklendiğini kaydetti. Aliyev, ''Türkiye ile görüşmelerin 26 Eylül'e kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Türkiye transit ülke olması nedeniyle Avrupa'ya taşınacak gazın bir bölümü için müşteri de olacak'' dedi. İki ülke arasında yapılan görüşmelerde Şahdeniz'deki ikinci fazdan çıkarılacak doğalgazdan 6 milyar metreküpün Ankara tarafından alınması ve 10 milyar metreküp gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya transit taşınması konuları ele alınıyor. SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev de konuya ilişkin açıklamasında, nihai anlaşmanın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev'in Ekim ayında Türkiye'ye yapması planlanan resmi ziyareti sırasında imzalanabileceğini söyledi. -SOCAR Türkiye'de petrol rafinerisi kuruyor- Öte yandan SOCAR Başkanı Abdullayev, Azerbaycan'daki bir gazetede yayımlanan makalesinde, SOCAR'ın Türkiye'deki Petkim şirketi nezdinde yeni bir petrol rafinerisi inşa etmeyi planladığını bildirdi. Abdullayev makalesinde, 5,5 milyar dolar harcanması planlanan rafineri inşaatı temelinin Ekim ayında atılması ve yıllık işlenecek petrol miktarının ise 10 milyon ton olmasının öngörüldüğünü kaydetti. Rafinerinin Petkim'e yakın bir yerde inşa edileceğini ve Petkim'in ham petrole olan ihtiyacını tamamen karşılayacağını belirten Abdullayev, ''Bu rafineriyi inşa etmekle bizler iki meseleyi çözmüş oluyoruz. Birincisi Petkim'in ham petrole olan talebi karşılanacak, ikincisi ise Türkiye'de büyük rağbet gören dizel üretilecek'' ifadesini kullandı. Abdullayev, ayrıca burada üretilecek petrol ürünlerinin Türkiye'nin dışında Akdeniz ve Güney Avrupa ülkelerine ihraç edilmesinin planlandığını da kaydetti.