SOCAR, Petkim'de yüzde 51'in altına inmeyecek

SOCAR, Petkim’deki hisselerinin yüzde 51’in altına düşülmeyecek şekilde satışının gerçekleşeceğini açıkladı. SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev, Petkim hisselerinin son iki yılda ortalama 2,5 kat arttığı için, hisselerinin bir kısmını satmak istediklerini belirtti.

Reuters’ın haberine göre; SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, SOCAR'ın Petkim'deki hisselerinin bir bölümünün satışının düşünüldüğünü belirterek, "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan aldığımız Petkim hisselerinin satılması ve şirketteki yüzde 51'lik kontrol hissesinin altına inilmesi düşüncesi kesinlikler yoktur" dedi.

Bütün yatırımların temelinin Petkim olduğunu ve 2030 yılına kadar bu kapsamda bir master planları bulunduğunu kaydeden Yavuz, "Yatırımcılara destek olmak için 2009-2010 yılında borsadan aldığımız hisseleri satmamız mümkün. Şu anda şirkette yüzde 65 hissemiz var ve zaman zaman yüzde 51'in altına düşülmeyecek şekilde satışı düşünülüyor. Satış için zamanlama kararlaştırılmadı ama bu yıl satış düşünülebilir" dedi.

SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev'in dün Azerbaycan haber ajansı APA-Economics'te yer alan açıklamasına göre, "Yüzde 10 payı devletten, kalanını da piyasadan aldık, şimdi bu hisselerin bir kısmını satmak istiyoruz. Petkim hisseleri son iki yılda 1.8 liradan 4.35 liraya yükseldi, bu nedenle satmak istiyoruz" dedi.