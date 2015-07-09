SOCAR CEO’su: Üniversite mezunu cv'lerini bakmadan çöpe atıyorum

Türk sanayisinin en önemli hammadde üreticisi olan PETKİM'in sahibi SOCAR şirketinin Türkiye CEO'su Kenan Yavuz, Twitter'da yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. “Lütfen bana üniversite mezunu cv yollamayın. Bakmadan çöpe atıyorum” diyen Yavuz, talep etmesi halinde YÖK’e CV’leri hediye edebileceğini söyledi. Üniversitelere yönelik eleştirilerde de bulunan CEO, “Ailelere sesleniyorum, Sitcom Üniversitelere çocuklarınızı gönderip hayatlarını karartmayın. İş bulamazlar” dedi.

Paylaşımlarının basına yansıması ardından, Twitter’da yaptığı açıklamada yükseköğretim düzenine getirdiği eleştirilerin, bu meselenin tartışmaya açılmasına katkı sağladığını düşündüğünü ifade etti.

Kenan Yavuz'un takipçileriyle paylaştığı mesajlar şöyle:

*Bazı üniversitelerin yaptığı reklamlar ibretlik;

* YÖK denilen kurum aileleri ve çocuklarımızı kandırmaktan vazgeçmelidir. Üniversite! bitirip ortalığa dökülen milyonlarca genç var.

* Nitelikli ara işgücü bulamıyoruz. Üniversite bitirdim diye eline diploma alan,ben ne zaman müdür olacağım demeye başlıyor.

* Buradan YÖK'e sesleniyorum, gelecek üç yıl içinde binlerce meslek eğitimli işçi istihdam edeceğim. Üniversite mezunlarına ise kapım kapalı.

* Ailelere sesleniyorum, Sitcom Üniversitelere çocuklarınızı gönderip hayatlarını karartmayın. İş bulamazlar.

* Anadolu'nun köylerine uluslararası ilişkiler bölümü açan YÖK, yazık değil mi bu çocuklara, onlara ümit bağlamış ailelere?

* Üzülerek söylemek zorundayım, lütfen bana Üniversite! mezunu CV yollamayın. Bakmadan çöpe atıyorum.

* YÖK eğer talep ederse, çöpe attığım Üniversite mezunlarının CV'lerini kendilerine hediye edebilirim. Çöp kutum dolu zira. @YuksekogretimK

* Gecekondu üniversiteler kuruluyor. Buralardan mezun çocuklarımız ve ailelerin beklentileri yükseliyor. Sonrası ise vahim.

* Meslek Yüksek Okulları ve teknik meslek eğitimi teşvik edilmeli, teknik olmayan Meslek Yüksek Okulları kapatılmalıdır.

* Kasabalarda uluslararası ilişkiler olur mu? Çocuklarımız ve aileleri sanal beklentilere sokuluyor. Eğitim planlaması en önemli meselemizdir.

* Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok. En yüksek işsizlik oranı üniversite mezunları arasında.

* Zira her on ara işgücüne karşı sadece bir üniversite mezununa ihtiyaç var.

* Japonya, Kore ve Almanya mucizelerinin altında yatan nitelikli ara işgücü ve kaliteli üniversite eğitimidir.

* Sanayici olarak bir gün bile YÖK bizlere sormuyor istihdama dair ihtiyaçlarımız nelerdir diye. Kafasına göre hareket ediyor. Sonuç ise ortada.

* YÖK Sitcom Üniversitelere izin vermemelidir artık; @YuksekogretimK

Yavuz daha twiter’da yaptığı paylaşımda ise şu açıklamayı yaptı: Yükseköğretim düzenine getirdiğim eleştirilerin, bu meselenin tartışmaya açılmasına katkı sağladığını ve tartışma zemini açtığını görmekten son derece memnun oldum.

Ülkemizin en önemli zenginliği nüfusumuzun genç oluşudur. Ancak bu büyük avantajımız eğitim planlamasındaki yanlışlıklar ile heba olmamalıdır.

Mesleki eğitimin önemine dikkat çekmek istiyorum. Yakın geçmişimizde meslek liselerindeki haksız katsayı uygulamaları nedeniyle mesleki eğitim büyük darbe almıştı. Bu toplumsal meseleyi çözmek için; eğitim planlamasını sağlıklı bir zemine çekmek ve mesleki eğitime önem veren bir yapıya geçmek zorundayız.

Nitelikli ara işgücü ve kaliteyi merkezine alan bir üniversite eğitimi, olmaz ise olmazımızdır. Genç nüfusumuz 2023 hedeflerimiz için en önemli avantajımızdır. Nitelikli meslek ve üniversite eğitimi bizi bu hedeflerimiz ile mutlaka buluşturacaktır.