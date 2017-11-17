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Sobaya atılan maytap yangına neden oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM ,(DHA)- ÇORUM’da sobaya atılan maytaptan çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı

17 Kasım 2017 18:15

Yusuf ÇINAR/ÇORUM ,(DHA)- ÇORUM’da sobaya atılan maytaptan çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi.
Korkutan yangın Çorum\'un Ulukavak Mahallesi\'nde meydana geldi. Gülfer Çalar\'a ait evde iddiaya göre torunu sobaya maytap attı. Patlayan maytap yangının çıkmasına neden oldu. Evden dumanların çıktığını gören mahalleli itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Büyük çapta hasara neden olan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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