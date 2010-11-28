-SOBADAN ZEHİRLENMELERE DİKKAT ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, sobalardan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek ölenlerin sayısında artışlar gözlendiğini belirterek, ''Ülkemizde acilen, tüketici güvenliği, çevre sağlığı, enerji verimliliğini dikkate alan bir yakıt kullanma sistemi oluşturulmalı'' dedi. Çakar, Kızılay'da Onur Çarşısı önünde düzenlediği basın toplantısında, havaların soğumasıyla birlikte sobalardan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenme vakalarının da arttığına dikkati çekti. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve ölümlerin yoksul ve dar gelirli ailelerin yaşadığı yerleşim yerlerinde daha çok görüldüğünü ifade eden Çakar, özellikle katı yakıt sobalarının kullanıldığı binalarda tüketici güvenliğini dikkate alacak şekilde bir yakıt kullanma sisteminin bulunmadığını kaydetti. Katı yakıt sobalarının üretiminde kullanılan teknolojinin ilkellikten kurtulamadığını, verimsiz ve güvensiz kaldığını anlatan Çakar, aynı şekilde bu sobaların kullanıldığı binalardaki bacaların da denetimsiz ve güvensiz olduğunu söyledi. Tüketicilerin konuyla ilgisi olan belediyeler ve bakanlık yetkilileri tarafından bilgilendirilmediğini savunan Çakar, ''Tüketiciler adeta kaderleriyle baş başa bırakılmışlardır. Bu konuda görevli, sorumlu ve yetkili kuruluşlar Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman, Bayındırlık ve İskan ile belediyeler ve hükümettir'' diye konuştu. ''Siz hiç Avrupa Birliği ülkelerinde soba nedeniyle zehirlenen bir kişi olduğunu duydunuz mu?'' diye soran Çakar, böyle bir şeyin ancak Türkiye'de olabileceğini savundu. Sorunun yalnızca bacaların ve soba borularının temiz tutulmasıyla, akşam yatmadan önce sobaların söndürülmesiyle çözülebilecek basitlikte olmadığını belirten Çakar, şöyle konuştu: ''İlgili ve yetkili bakanlıklara, belediyelere ve hükümete sesleniyoruz; katı, sıvı gaz yakıtlarının temizliği ve ısıl veriminin iyi bir durumda olması, bu yakıtların kullanıldığı cihazların verimliliği, çevre kirliliği yaratmaması ve güvenliğinin yüksek olması, bacaların güvenliği ve çevre kirliliği yaratmaması konusunda yeni bir yakma sistemi oluşturulması için harekete geçiniz. Bu konuda bilim ve araştırma kuruluşları, tüketici örgütleri ve ilgili meslek örgütleriyle işbirliği yapınız. Acilen tüketici güvenliği, çevre sağlığı, enerji verimliliğini dikkate alan bir yakıt kullanma sistemi oluşturulmalı.'' Geçen hafta Konya'da 3 kişilik bir ailenin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini anımsatan Çakar, yetkililerin, riskli durumda bulunan tüketicileri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarmaları ve bilgilendirmeleri gerektiğini kaydetti.