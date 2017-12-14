Sobadan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki Cemile Çetintuna hayatını kaybetti.

Olay, Aktekke Mahallesi Arkayol Sokak’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Ahmet Çetintuna annesi Cemile Çetintuna\'yı baygın halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Çetintuna, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldi. Cemile Çetintuna burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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