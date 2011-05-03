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SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ KAYSERİ (A.A)

03 Mayıs 2011 14:35

-SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ KAYSERİ (A.A) - 03.05.2011 - Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü. Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi 364. Sokak'ta, Osman (77) ve Pakize Sever (71) çifti, gece sobayı yaktıktan sonra yattı. Sabah kapıyı çalan yakınları, çiftin kapıyı açmaması üzerine, yedek anahtarla kapıyı açtı. Çifti ölü bulan yakınları, 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çiftin cesetleri, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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