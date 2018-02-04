Sobadan zehirlenen müzik öğretmeni toprağa verildi

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen müzik öğretmeni Hadi Tiryaki (48), memleketi İzmir\'in Kınık ilçesinde toprağa verildi.

Edremit Mustafa Serin Fen Lisesi\'nde görev yapan müzik öğretmeni Hadi Tiryaki\'den bir gün boyunca haber alamayan arkadaşları, merak edip, 2 Şubat günü saat 23.30 sıralarında, yalnız yaşadığı Altınkum Mahallesi\'ndeki evine gitti. Arkadaşlarının kapıyı ısrarla çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine telaşlanan arkadaşları, kapıyı kırıp, içeri girdiğinde, yatak odasında Tiryaki\'yi hareketsiz yatarken bulunca durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Tiryaki\'nin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Tiryaki\'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi.

Yapılan otopsinin ardından dün yakınları tarafından morgdan alınan Tiryaki\'nin cenazesi, memleketi Kınık\'a getirildi. Burada ikindi vakti Çarşı Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu bir süre omuzlarda taşınan Hadi Tiryaki, ilçe mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.

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