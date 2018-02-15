Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi yoğun bakımda

ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nebahat Kaynarca (65) yaşamını yitirirken, eşi Behti Kaynarca (80) ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Yalı Mahallesi\'ndeki bir sitede yaşayan Behti- Nebahat Kaynarca çiftinin dışarı çıkmadığını fark eden komşuları, evi kontrol etti. Uzun süre içeriden cevap alamayan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde yaşlı çifti yerde hareketsiz yatarken buldu. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan çiftten Nebahat Kaynarca yaşamını yitirdi. İlk müdahalesi sonrası Tire Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Behti Kaynarca\'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.