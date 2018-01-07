T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sobadan zehirlenen kadın, hayatını kaybetti

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Reşat Canlı'nın (66) ardından eşi Zehra Canlı da (64)  tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

07 Ocak 2018 23:36

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Reşat Canlı\'nın (66) ardından eşi Zehra Canlı da (64)  tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2 gün önce Reşat ve Zehra Canlı çiftinin, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mithat Soylu Bilgiç Caddesi üzerindeki evlerinden çıkmadığı fark eden komşuları, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde, her ikisini de hareketsiz şekilde yatar halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Reşat Canlı\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Zehra Canlı ise ilk müdahalenin ardından
İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Canlı, hayata 2 gün tutunabildi. 
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUN Hatay DHA HATAYReşat CanlıZehra Canlı daReşatZehra CanlıCumhuriyet MahallesiMithat Soylu Bilgiç CaddesiCanlıDevlet HastanesiYoğun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24