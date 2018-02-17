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Sobadan zehirlenen çifti yakınları baygın buldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sebahattin-Suzan Ciba çifti, hastanede tedaviye alındı

17 Şubat 2018 14:58

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Gölyaka ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sebahattin-Suzan Ciba çifti, hastanede tedaviye alındı.
Olay, gece saatlerinde, Gölyaka ilçesi Çay köyünde meydana geldi. Sebahattin Ciba (70) ile eşi Suzan Ciba (68), sobaya kömür atarak uyudu. Bir süre sonra üst katta oturan yakınları, duman kokusunu fark ederek aşağı indi. Kapıyı açarak içeri giren yakınları Ciba çiftini baygın buldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ciba çiftine ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan çift, tedaviye alındı.

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