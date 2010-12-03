-SOBADAN ZEHİRLENEN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ KASTAMONU (A.A) - 03.12.2010 - Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hisar Sokak'taki evlerine giden Uğur Kırıkoğlu, babası Hasan Kırıkoğlu (57) ile annesi Sevim Kırıkoğlu'nu (57), hareketsiz yatarken buldu. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede soba borusunun tıkalı olduğu ve Kırıkoğlu çiftinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri tespit edildi. Kırıkoğlu çiftinin cesetleri, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve babalarının öldüğünü öğrenen çiftin çocukları ile yakınları, sinir krizi geçirdi.