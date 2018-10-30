Sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Habibe (57) ve Dursun Akalın (60) çifti, hastanede tedaviye alındı.
Zonguldak\'ın Taşçılı köyünde yaşayan Akalın çifti, dün gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah uyandıklarında zehirlendiklerini anlayan Dursun Akalın, 112 Acil Servis\'i aradı.
Akalın çifti, ihbar üzerine evlerine gelen acil servis ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Akalın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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