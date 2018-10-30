T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Habibe (57) ve Dursun Akalın (60) çifti, hastanede tedaviye alındı

30 Ekim 2018 15:29

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Habibe (57) ve Dursun Akalın (60) çifti, hastanede tedaviye alındı.
Zonguldak\'ın Taşçılı köyünde yaşayan Akalın çifti, dün gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah uyandıklarında zehirlendiklerini anlayan Dursun Akalın, 112 Acil Servis\'i aradı.
Akalın çifti, ihbar üzerine evlerine gelen acil servis ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Akalın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAKHabibeAkalınZonguldak TaşçılıAkalın çiftiDursun Akalın112 Acil ServisZonguldak Atatürk Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24