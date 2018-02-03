Sobadan zehirlenen 60 yıllık evli çift öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Ergani ile eşi Sare Ergani, yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi, Eskibağ Sokağı Numara 138\'de meydana geldi. Mehmet (78) ve Sare Ergani (76) çifti, dün gece sobayı yakarak uykuya daldı. Bugün sabah saatlerinde eve gelen çiftin oğlu Niyazi Ergani, kapıyı açan olmayınca, şüphelenip itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kapıyı açıp, içeri girdiklerinde Mehmet ve Sare Ergani çiftini, yatakta hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Mehmet ve Sare Ergani çiftinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin cesetleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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