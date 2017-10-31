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Sobadan zehirlenen 1 kişi öldü, eşi tedavi altında (2) (Yeniden)

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 60 yaşındaki Ummahan Manış öldü

31 Ekim 2017 17:57

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 60 yaşındaki Ummahan Manış öldü. Eşi, 54 yaşındaki Süleyman Manış ise, tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar\'ın Akçin Mahallesi\'nde oturan Süleyman Manış ile Ummahan Manış çifti sabah evden çıkmayınca alt katta oturan gelini Fatma Manış durumdan şüphelendi. Çiftin kapıyı açmaması ve içeriden ses gelmemesi üzerine Fatma Manış, eşi Harun Manış\'a haber verdi. İşyerinden gelen Harun Manış ile eşi kapıyı açarak eve girdi. Süleyman ve Ummahan Manış\'ı yatakta hareketsiz yatarken gören çift, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ummahan Manış, ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Süleyman Manış ise oğlu ve gelini tarafından götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.
Olay yerinde ve hastanede yapılan incelemede Süleyman ve Ummahan Manış çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Olay yerine gelen polis evde inceleme yaptı.

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