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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 56 yaşındaki Gülseren Kurt ve eşi 63 yaşındaki Ahmet Kurt yaşamlarını yitirdi

03 Kasım 2017 19:48

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 56 yaşındaki Gülseren Kurt ve eşi 63 yaşındaki Ahmet Kurt yaşamlarını yitirdi.
Biga\'nın Çeşmealtı köyünde meydana gelen olayda, Ahmet Kurt ve eşi Gülseren Kurt\'tan haber alamayan yakınları sabah eve gitti. Yakınları, çifti hareketsiz halde bulunca, durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, çiftin öldüğü belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Gülseren ve Ahmet Kurt\'un cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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