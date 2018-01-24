T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastanelik oldu

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı

24 Ocak 2018 15:24

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 2\'si çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çameli ilçesi Gökçeyaka Mahallesi\'nde, Çınar Selek\'e (34) ait evde meydana geldi. Çınar Selek, uyumadan önce ısınmak için sobayı yakarak, kömür attı. Sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle Selek\'le birlikte eşi Sevgi Selek (28) ve çocukları Abdullah Selek (11) ile Büşra Nur Selek (7) zehirlendi. Baba Selek, sabah uyandığında, eşinin ve kızının baygın halde olduğunu görünce zehirlendiklerini anlayıp, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 kişilik aileyi ambulanslarla Çameli Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Selek ailesi, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SezginDenizli DHADENİZLİOlayGökçeyaka MahallesiSelekSabahaSevgi SelekAbdullah SelekBüşra Nur SelekBaba SelekDevlet HastanesiDenizli Devlet HastanesiTedaviyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24