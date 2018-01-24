Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastanelik oldu

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 2\'si çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çameli ilçesi Gökçeyaka Mahallesi\'nde, Çınar Selek\'e (34) ait evde meydana geldi. Çınar Selek, uyumadan önce ısınmak için sobayı yakarak, kömür attı. Sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle Selek\'le birlikte eşi Sevgi Selek (28) ve çocukları Abdullah Selek (11) ile Büşra Nur Selek (7) zehirlendi. Baba Selek, sabah uyandığında, eşinin ve kızının baygın halde olduğunu görünce zehirlendiklerini anlayıp, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 kişilik aileyi ambulanslarla Çameli Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Selek ailesi, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği belirtildi.



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