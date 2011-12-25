-Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk öldüİ GAZİANTEP (A.A) - 25.12.2011 - Gaziantep'te, kömür sobasından sızan gazdan etkilenen 2 çocuk öldü, anneleri hastanede tedavi altına alındı. Şirinevler Mahallesi 32 Nolu Sokak'ta bulunan evde, ısınmak için kullanılan kömür sobasından sızan gazdan etkilenen anne Gülay Postallıkaya (26) ve çocukları Efe (6) ile Deniz Sultan (4) zehirlendi. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeriye girdi ve anne ve çocuklarını yerde yatarken buldu. Yetkililer, çocukların zehirlenerek öldüğünü belirledi. Durumu ağır olan anne Gülay Postallıkaya ise Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.