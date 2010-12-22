-SOBA ZEHİRLENMELERİ 10 CAN ALDI ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Kastamonu, Tekirdağ, Çorum, Bursa ve Yalova'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 4 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 4'ü aynı aileden 5 kişi, aydınlatma amacıyla kullanılan tüpten sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yolüstü köyünde oturan Çelenliğlu ailesinden gün içinde haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, eve girdiklerinde Şevki Çelenlioğlu (50) ile eşi Melahat (45), çocukları Beyza (4) ve Eren (6) ile evde misafir olarak kalan Pakize Çendik'in (55) cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre, evdekilerin aydınlatma amacıyla kullanılan ve halk arasında ''lüks'' olarak nitelendirilen tüpten sızan gazdan zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Komşuları, yoğun kar yağışının ardından köyde 12 gündür elektriklerin kesik olduğunu, aydınlatma amacıyla da lüks lamba kullandıklarını anlattılar. -İKİNCİ KEZ SOBAYI YAKINCA Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Gökçe Sokakta, Halil Bulut (72) ile eşi Yadigar Bulut (71), sobayı yakarak uyudular. Bir süre sonra uyanan çift sobadan çıkan karbonmonoksit gazından rahatsızlık duymaları üzerine, aynı mahallede yaşayan kızları Medine Gezici'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine, eve gelen Gezici anne ve babasını Çorlu Devlet Hastanesine götürdü. Doktorlar yaşlı çifte soba zehirlenmesi teşhisi koyarak müşahede altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren tedavilerinin ardından Halil Bulut ve eşi taburcu edildi. Kızları anne ve babasını alarak tekrar evlerine götürdü. Bir süre sonra ihtiyar çift, yeniden sobayı yakarak uyudu. Anne ve babasını merak eden ve eve gelen kızları Gezici, kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeriye girdi. Anne ve babasını baygın bulan Gezici, ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yarine gelen sağlık ekipleri Halil Bulut ile eşini ambulans ile tekrar Çorlu Devlet Hastanesine götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Halil Bulut hayatını kaybetti. Eşi Yadigar Bulut ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. -ÇORUM'DA 2 ÖLÜ Çorum Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak'ta, İsmail (77) ve Sultan Bolat (77) çiftine ulaşamayan çocukları, durumu polise bildirdi. Sağlık görevlileriyle eve gelen polis ekipleri, evde yaşlı çiftin cesedini buldular. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. İsmail ve Sultan Bolat'ın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşlı çiftin oturdukları binada doğalgaz kullanıldığı ancak Bolat çiftinin sobayla ısınmayı tercih ettiği öğrenildi. -BURSA'DA 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Bursa Mollafenari Mahallesi Tekke Çıkmazı'nda meydana gelen olayda, Ayşegül B. (23) ile Ramazan B. (80) evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşegül B. ile Ramazan B'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ulus Mahallesi Aral Sokak'taki evinde yaşayan Meltem U. da (19), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. -YALOVA'DA 2 FABRİKA İŞÇİSİ ÖLDÜ Yalova'nın Altınova ilçesi Çavuşçiftliği köyündeki bir hurda fabrikasında çalışan Adem Duman (41) ve Yahya Baykaptan'ın (40) İstanbul'da oturan akrabaları, iki işçiden haber alamayınca durumu ilçedeki yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine söz konusu fabrikaya giden yakınları, Duman ve Baykaptan'ı ölü buldu. İş yerindeki bir kulübede kalan iki işçinin, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Cesetler, Karamürsel Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.