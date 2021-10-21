Soba yangınında ağır yaralanan 3 yaşındaki Ahmet Cabir, kurtarılamadı

Tokat'ta müstakil evde sobadan çıkan yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki Ahmet Cabir Kılıç, sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yangın, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Örtmeliönü Şehit Mühittin Türk Sokak'ta Kılıç ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde yaşandı.. komşuları evin penceresinden duman çıktığı fark etti. Yardıma koşan komşular, Yasemin Kılıç ve yanındaki büyük oğlu Mert Kılıç'ı (7) evden çıkardı.

Olay yerine gelen mahalle muhtarı Ali Yiğitoğlu eve girip, yanan odada yaralı haldeki Ahmet Cabir Kılıç'ı çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ahmet Cabir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda derin yanıklar bulunan Ahmet Cabir, buradaki müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (DHA)