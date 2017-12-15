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Soba patladı, işyeri küle döndü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde madeni yağ satan bir işyerinde ısınma amacıyla kullanılan sobanın patlamasıyla iş yeri kullanılamaz hale geldi

15 Aralık 2017 17:34

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Kovancılar ilçesinde madeni yağ satan bir işyerinde ısınma amacıyla kullanılan sobanın patlamasıyla iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Kovancılar ilçesindeki sanayi sitesinde madeni yağ satan bir işyerinde atık yağ ile çalışan soba patladı. Çevrede bulunanların patlamayı ihbar etmesi ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, işyerinde çalışan 2 kişinin patlama esnasında dışarıda oldukları belirlendi. Yangın, işyerinde hasara neden oldu.

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