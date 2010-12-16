-SOBA GAZINDAN 1 KİŞİ ÖLDÜ ZONGULDAK (A.A) - 16.12.2010 - Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, eşi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet (84) ve Şerefnur (85) Karadayı çiftine telefonla ulaşamayan yakınları eve gitti. Kapının açılmamasından şüphelenen çiftin yakınları, kilidi kırarak içeri girdi. Yatak odasında çifti baygın halde bulan yakınları durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Mehmet Karadayı'nın öldüğünü belirledi. Şerefnur Karadayı ise Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şerefnur Karadayı'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.