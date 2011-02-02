-SOBA FACİASI BİR AİLEYİ YOK ETTİ KIRIKKALE (A.A) - 02.02.2011 - Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve baba ile 19 yaşındaki oğulları hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Tahsin Yazıcı Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın son katında yaşayan Ceylan ailesinin, alt katta oturan torunu, sabah saatlerinde üst kata çıkınca anne Emine (46), baba Hasan (63) ve oğulları Rıza Ceylan'ı (19) hareketsiz halde buldu. Torunun çığlıkları üzerine eve gelen Ceylan ailesinin yakınları ve komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Ceylan'ın öldüğünü tespit etti. Yaşadıkları belirlenen Hasan Ceylan hastaneye kaldırılırken, Rıza Ceylan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiyenin evde yaptığı incelemede bacanın tıkalı olduğu tespit edildi.