-Soba 3 can aldı TUNCELİ (A.A) - 03.02.2012 - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş, yaşamını yitirdi. Çukur Mahallesindeki iki katlı evde yaşayan İsmail Öztürk, sabah saatlerinde evin alt katında kalan oğullarını uyandırmak için odalarına gitti. Burada çocuklarını baygın halde bulan baba Öztürk, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Nadir (14), Yunus Emre (17) ve Harun Öztürk (18) adlı kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 kardeşin cenazesi Çemişgezek İlçe Hastanesine kaldırıldı.