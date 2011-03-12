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SOBA 3 CAN ALDI GÖLBAŞI (A.A)

12 Mart 2011 18:40

-SOBA 3 CAN ALDI GÖLBAŞI (A.A) - 12.03.2011 - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Tulumtaş Mahallesi'nde bekçilik yaptığı villanın müştemilatında yaşayan Ekrem Tekin'i (46) arayan arkadaşları haber alamayınca villaya gitti. Müştemilatın kapısını çalan, ancak karşılık verilmeyince kırdıkları camdan giren arkadaşları, Tekin ile eşi Asiye (45) çocukları Emrah Tekin'i (18) ölü halde buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede ailenin sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

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