Snowden'a düşünce özgürlüğü ödülü



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgelerini ifşa eden eski NSA çalışanı Edward Snowden, Norveç Edebiyat ve Düşünce Özgürlüğü Akademisi tarafından verilen Björnson Ödülü'ne layık görüldü. Akademi Başkanı Hege Newth Nouri ödül töreninde yaptığı konuşmada, Snowden'ı zamanın en önemli ifşacısı olarak ödüllendirdiklerini belirtti.

İfşa ettiği belgelerle ABD'nin istihbarat servisi Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSU) izleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Snowden, Rusya'da sürgünde yaşıyor. Bu nedenle Snowden'ın ödül törenine bizzat katılamadığına dikkat çeken Hege Newth Nouri, Norveç hükümetinin Snowden'ın ABD'ye iade edilmeyeceği konusunda garanti vermediğini vurguladı.

ABD'li yetkililer, iade edilmesini istediği Snowden'ın casusluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasını istiyor.

Törene video konferansla katılan 32 yaşındaki Snowden, "Yaptıklarımın sonuçlarını biliyordum. Bugün özgür olmayı beklemiyordum, bugün cezaevinde olacağımı tahmin etmiştim. Bu ödüle layık görülmeyi de beklemiyordum" diye konuştu.

Rusya'ya eleştiri

Snowden, sürgünde bulunduğu Rusya'ya da eleştiriler yöneltti. Rusya'da düşünce özgürlüğünün önündeki engelleri eleştiren Snowden, internet üzerinde artan kontrolün kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Rus hükümetinin internetteki denetimi artırarak insanların fikirlerini kontrol etmeye çalıştığını dile getiren Snowden, devletin özel hayata müdahale ettiğini söyledi. Snowden, internet üzerindeki denetimin siyasi bir hata ve temel değerlere de aykırı olduğunu savundu.

Snowden, daha önce 21 ülkeye iltica başvurusunda bulunduğuna ve Rusya'nın ise başvuruda bulunduğu son ülke olduğuna dikkat çekti.