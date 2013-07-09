Snowden Venezuella'nın davetini kabul etti

Hürriyet'in Rusya’nın resmi RIA haber ajansına dayandırdığı haberine göre, Kaçak ajandan davete olumlu yanıt geldiğini doğrulayan Venezuela lideri Nicolas Maduro Başkanlık Sarayı’nda basına, 'CIA’in ne işler çevirdiğini The Washington Post ile The Guardian gazeteleri aracılığıyla dünyaya duyuran Amerikan istihbaratının eski elemanı Edward Snowden iltica davetimize resmi kanallardan olumlu yanıt vermiş bulunuyor. İltica başvuru dilekçesi elimize ulaştı. Şimdi geriye tek bir mesele kalıyor. Snowden’ın ülkemize ne zaman ve hangi yoldan geleceğinin belirlenmesi gerekiyor' dedi.

Venezuela yönetimi Snowden'a geçtiğimiz Cuma siyasi sığınma hakkı tanıyacağını duyurmuştu. Ancak Snowden’ın iki gün boyunca bu ülke yetkilileriyle temasa geçmemesi üzerine Venezuela Dışişleri Bakanlığı ek bir açıklama yaparak, 'Snowden Pazartesi akşamına kadar kararı vermeli' demişti.