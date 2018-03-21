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Ekonomi

Snowden: NSA kripto para kullanıcılarını gözetliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) – ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, NSA’nın kripto para kullanıcılarını gözetlediğini, birinci önceliğin ise Bitcoin kullanıcıları olduğunu savlayan dokümanları basına sızdırdı

21 Mart 2018 19:22

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) – ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, NSA’nın kripto para kullanıcılarını gözetlediğini, birinci önceliğin ise Bitcoin kullanıcıları olduğunu savlayan dokümanları basına sızdırdı.

Bitcoin.com’da yer alan habere göre, Snowden’in araştırmacı gazetecilik faaliyetleri yürüten The Intercept’e sızdırdığı belgelerde NSA’nın Bitcoin kullanıcılarını nasıl izlediği anlatılıyor. Silk Road adlı online alışveriş sitesi üzerinden uyuşturucu satıp ömür boyu hapse mahkum edilen Ross Ulbricht’in de Bitcoin işlemleri sebebiyle NSA’nın izlemesine takıldığı belirtiliyor.

The Intercept NSA belgelerine göre gözetleme yapılan sanal paralar arasında Bitcoin’in 1 numaralı öncelik olduğunu yazdı. Toplanan bilgilerin sadece işlemlerle ilgili olmadığı, hatta kullanıcıların bilgisayarlarındaki diğer özel bilgilerin de toplanabildiği savunuldu.

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