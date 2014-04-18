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Dünya
Deutsche Welle

'Snowden gelirse ABD'ye iade ederiz'

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Almanya'ya gelmesi halinde NSA eski mensubu Edward Snowden'ın yakalanarak ABD'ye iade edileceğini söyledi.

18 Nisan 2014 13:10


Almanya ile ABD arasında suçluların iadesi anlaşması bulunduğuna işaret eden İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, "ABD'li makamlar Snowden'ın suç işlediği kanaatinde. Bu, iadesini gerektirir" dedi.

Snowden'a Almanya'da iltica hakkı tanınması talebine karşı çıkan de Maizière, "ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) eski mensubunun durumunun siyasi suç kapsamına girmediğini" vurguladı.

Snowden'ın daha önce Avrupa Konseyi'nde video konferans yöntemiyle konuştuğunu hatırlatan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, söz konusu seçenekten yararlanılarak Alman Federal Meclisi'nin ilgili Araştırma Komisyonu'nda konuşabilmesinin sağlanabileceğini belirtti.

Araştırma Komisyonu Snowden'ı bekliyor

Alman Federal Meclisi'nde grubu bulunan 4 parti, geçen ay verdikleri ortak bir tasarıyla, NSA ve diğer yabancı istihbarat örgütlerinin Almanya'daki faaliyetlerini araştıracak bir komisyon kurmuştu.

Komisyon, öncelikle NSA'in faaliyetlerinden Alman istihbarat kurumlarının ne kadar bilgi sahibi olduğunu açığa çıkarmayı hedefliyor. Komisyon ayrıca "NSA faaliyetlerinin Almanya'da anayasayla güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri ihlâl edip etmediğini belirlemeyi" amaçlıyor.

Komisyon faaliyetlerine Edward Snowden'ın dinlenmesine ilişkin tartışma damgasını vurdu. Sol Parti ve Yeşiller, Snowden'ın dinlenmesinde ısrar ediyor.

Edward Snowden, geçen yıl haziran ayında Rusya’ya sığınmış, temmuz ayı sonuna kadar iltica hakkı tanınmıştı. ABD yönetimi Snowden hakkında uluslararası arama kararı çıkarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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