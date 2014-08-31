Snowden belgelerinden: İngiliz istihbaratı Ali Babacan’ı 'olası hedef' olarak belirlemiş

İngiliz istihbaratının 2009′da Londra’da düzenlenen G-20 zirvesinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibini dinlediği iddiasına ilişkin ilk kez bir belge ve liste yayımlandı. Der Spiegel dergisinde yayımlanan belgeye göre, dinlenebilecek ‘olası hedefler’ arasında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın ve dönemin Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz’ın da adı geçiyor.

Babacan ‘en olası’ isim

Diken.com.tr’de yer alan habere göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’ın sızdırdığı belgede, ‘hedef‘ olarak gösterilen Mehmet Şimşek’e ait iki cep telefonu ve bir e-posta açıkça veriliyor. Ardından ‘olası hedefler‘e geçiliyor. Ali Babacan, bu listenin en tepesinde yer alıyor.

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