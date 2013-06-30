Snowden belgeleri: ABD, AB ve BM'nin ofislerini dinledi, bilgisayar ağına sızdı

Eski CIA çalışanı Edward Snowden'in sızdırdığı belgeler ABD isthibaratı, "hedef" olarak tanımladığı Avrupa Birliği'nin Brüksel, Washington ve Birleşmiş Milletler'deki ofislerini dinleyip, bilgisayar ağlarına sızdığını ortaya koydu.

Alman Der Spiegel dergisi, Eylül 2010 tarihli "çok gizli" belgenin halen Snowden'da olduğunu belirtti. Der Spiegel ekibinin kısmen gördüğü belgede, AB'nin Washington'daki diplomatik temsilciliğine mikrofonlar yerleştirildiği, ayrıca binadaki bilgisayarlara girilerek elektronik posta ve kurumsal belgelerin takip edildiği bilgisine yer verildiği öne sürüldü.

'İddiaları doğruysa'

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, iddiaların doğru olması halinde bunun AB-ABD ilişkilerine "ciddi bir etkisi" olacağını söyledi.

Der Spiegel'e konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı ise "Haberler doğruysa, iğrenç" ifadesini kullandı.

NSA'nın "PRISM" (Prizma) adlı bir program kapsamında tüm dünyada milyonlarca kişinin internet ve telefon kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdırdıktan sonra kaçtığı Hong Kong'dan geçen Pazar günü Moskova'ya geçen Snowden'ın halen Şeremetyevo Havaalanı'nda kaldığı tahmin ediliyor.

'Kaderi Rusya'nın elinde'

ABD pasaportu iptal edilen Snowden'ın sığınma talebini değerlendiren Ekvador ise 30 yaşındaki eski ajanın kaderinin Rusya'nın elinde olduğunu belirtti.

Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, "Sığınma başvurusu konusunda ilerleme kaydedilmesi için Snowden'ın Ekvador topraklarında olması lazım... Şu aşamada, Snowden'ın nereye gideceği Rusya'ya bağlı" diye konuştu.

Correa ayrıca dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın kendisinden Snowden'dan gelecek sığınma talebini reddetmelerini istediğini söyledi.