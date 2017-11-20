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Spor

Snowboard Dünya Kupası üçüncü kez Erciyes'te düzenlenecek

KAYSERİ, (DHA) - ULUSLARARASI Kayak Federasyonu'nun en önemli yarışlarından biri olarak kabul edilen Snowboard Dünya Kupası, Türkiye Kayak Federasyonu'nun destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A

20 Kasım 2017 18:08

KAYSERİ, (DHA) - ULUSLARARASI Kayak Federasyonu\'nun en önemli yarışlarından biri olarak kabul edilen Snowboard Dünya Kupası, Türkiye Kayak Federasyonu\'nun destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından üçüncü kez yine Erciyes\'te düzenlenecek.
Ford\'un isim sponsorluğunda gerçekleşecek \'FIS Snowboard Dünya Kupası\'nın final etabı, 3 Mart 2018 tarihinde Dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunun Dünya Şampiyonluğu mücadelesine sahne olacak. Dünyanın en önemli televizyon kanalları tarafından canlı yayınlanacak organizasyon Türkiye\'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve milyonlarca insan tarafından takip edilecek. \'FIS Snowboard Dünya Kupası\' tanıtım toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Playmaker Ajans Başkanı Kerem Mutlu\'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

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