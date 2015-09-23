Snoop Dogg hint keneverinin 'ansiklopedi'sini hazırlıyor

Amerikalı ünlü rap müzik sanatçısı Calvin Cordozar Broadus veya bilinen sahne adıyla Snoop Dogg, online medya patronluğuna soyundu. Snoop Dogg, hint kenevirine duyduğu sevgiyi yeni bir siteyle ortaya koyuyor. Sitenin hint keneviri konusunda bir ‘ansiklopedi’ olması planlanıyor. Bu konuda her türlü bilginin yer alması hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde marihuananın Kaliforniya dahil 20 eyalette iki yıl içinde legal olması bekleniyor.

Merryjane.com adlı site pazartesi günü online oldu. Şu anda sadece ana sayfası bulunan site insanları beta versiyonuna erken başvuruya davet ediyor. Son halinin ekim ayında lanse edilmesi bekleniyor. Ünlü rapçi, sitenin marihuna dünyasıyla ilgili bilgi, haber, iş bağlantıları gibi konularda online bir toplanma alanı görevi göreceğini söyledi.

San Francisco’da düzenlenen TechCrunch Disrupt konferansına katılan ünlü rapçi, hint keneviri dünyasının ansiklopedisi olacaklarını söyledi. Konferansta gösterilen video tanıtımına göre, reklam geliriyle ayakta durması planlanan Merry Jane, bu alandaki legal mağazalar, müşterilerle ilişki kuracak.

Snoop Dogg, marihuananın kendisi için neden bu kadar tutku olduğu sorusunu da “Medikal nedenlerle onu seviyorum” cevabını verdi. Snoop Dogg, “Marihuana benim için bir barış durumu. Her zaman onunla oldum ve çok güzel şeylerin meydana geldiğini gördüm” dedi.

