Şanlıurfa'da Hüda-Par'lılardan linç girişimi

Diyarbakır 'da uğradığı silahlı saldırıda ölen İhya-Der Başkanı ve Hüda Par üyesi Aytaç Baran için, Şanlıurfa'da, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından kılınacak gıyabi cenaze namazı öncesinde cami girişinde saf tutanlar ile camiden çıkmak isteyen 2 kişi arasında 'yolun açılması' nedeniyle gerginlik çıktı. Hüda Par'a yakınlığıyla bilinen Platform üyeleri, 2 gence tekme, tokat ve demir sopalarla saldırdı. Gençler linç edilmekten polis ekiplerince kurtarıldı.

Ali Leylak ve Ömer Pınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi bir grup, Cuma namazı çıkışında Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nin önünde Diyarbakır'da öldürülen İhya-Der Başkanı Aytaç Baran için basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazı kılmak için toplandı. Bu sırada Dergah Camisi kapısı önünde saf tutan gruptakiler ile camiden çıkan 2 genç arasında 'yolun açılması' nedeniyle tartışma çıktı.

Kızılay'ın malzemeleri ortalığa saçıldı

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, platform üyeleri tekbir getirerek gençlere tekme, tokat ve demir sopalarla saldırdı. Biranda ortalığın karıştığı kavgada Kızılay Kan Merkezi'ne ait kan toplama çadırındaki malzemeler ortalığa saçılırken, linç girişimine uğrayan 2 genç ise araya giren polisler tarafından kalabalığın elinden alınarak uzaklaştırıldı.

Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilirken, kalabalık gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra grup adına Salih Çelik tarafından basın açıklaması yapıldı. Grup, daha sonra bir süre tekbir getirip dağıldı.

Öte yandan Aytaç Baran için Diyarbakır, Konya ve İstanbul 'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.