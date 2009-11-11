Sniper, sırrını mezara götürecek

2002 yılında ABD’nin başkenti Washington DC ve çevresinde suç ortağıyla birlikte üç hafta boyunca terör estirerek keskin nişancı tüfeğiyle 10 kişiyi öldüren John Allen Muhammed’in bu sabaha karşı idam edilmesi bekleniyordu. Ancak Muhammed’in temyiz başvurusu reddedildi. Cinayetlerin neden işlendiği ise hâlâ bilinmiyor.



Virginia’da görülen davada zehirli iğneyle idam cezasına çarptırılan Muhammed’in temyiz başvurusu önceki gün Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Virginia Valisi’nin son anda devreye girerek cezayı affetmemesi halinde Muhammed’in Türkiye saatiyle bu sahaba karşı 04.00’te idam edilmesi planlanıyordu.



2002’de 41 yaşında olan John Allen Muhammed ile 17 yaşındaki suç ortağı Lee Boyd Malvo, Washington ile çevresindeki Virgina ve Maryland’ın banliyölerindeki seri cinayetlerine 3 Ekim tarihinde başlamıştı.



Otomobilde yakalandı



İkili, 3 Ekim’de, aralarında çim biçen bir adam, otomobiline benzin dolduran bir taksi şoförü ve bankta oturan bir kadının da bulunduğu 5 kişiyi öldürmüştü.



Birbiriyle bağlantısız ve sebepsiz gibi görünen cinayetler ertesi günlerde de devam etti ve seri katillerin vurduğu 13 kişiden 10’u hayatını kaybetti.



Günlük işlerini yapan insanların rasgele öldürülmesiyle büyük bir dehşet yaşayan bölge halkı evlerinden mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyor, benzin istasyonlarında yere çömelerek bekliyor, çocuklar okul servislerine koşarken zikzaklar çiziyordu.



“Washington sniper’ı (keskin nişancı)” olarak anılan katil ya da katilleri bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlatan polis ilk olarak beyaz bir kamyonetin peşine düştü. Ancak sonunda 24 Ekim’de katiller park halindeki mavi bir Chevrolet Caprice’in içinde yakalandı. Muhammed ile küçük ortağı Malvo, aracın arkasına küçük bir delik açmış ve tüfeğin namlusunu bu delikten çıkararak insanları öldürmüştü.



Ortağına ömür boyu hapis verildi



Virginia eyaletinde yargılanan ve ömür boyu hapse mahkûm edilen Malvo pişman olduğunu söylerken, Muhammed’i sorgulayan savcılar hiçbir pişmanlık belirtisi görmediklerini belirtti. Halen cinayetlerin neden işlendiği bilinmiyor.



Eski karısı Mildred, Muhammed’in Körfez Savaşı’ndan önce Suudi Arabistan’da askerlik yaptığını belirterek, “Suudi Arabistan’dan döndükten sonra kafası karışıktı, kendisinden ve herhangi bir şey yapabileceğinden emin değildi. Ve çok sessizdi” dedi.



Mildred, çocuklarını da alarak terk ettiği eski kocasının aslında kendisini öldürmek istediğini ve bunun rasgele bir cinayet gibi görünmesi için diğer cinayetleri işlediğini iddia etti. Mildred, bir keresinde birlikte film izlerken Muhammed’in tek bir kişinin bütün bir şehri terörize edebileceğinden bahsettiğini de anlattı.

