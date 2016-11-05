Sneijder'ın sözlerinin hedefi hakemlermiş!

Galatasaray'ın Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçın sonrası Wesley Sneijder'ın takım arkadaşlarına söylediği ileri sürülen sözlerin adresinin maçın hakemi Ali Palabıyık ve yardımcıları olduğu ortaya çıktı.

Başakşehir yenilgisinin ardından morali oldukça bozulan Sneijder, stadyumdan ayrılmadan önce "Bugün kötü oynadık. Böyle oynarsak kazanamayız ancak yenilginin sebebini diğer arkadaşlara sorun" ifadelerini kullanmıştı.



Bu sözler en başta 'Sneijder takım arkadaşlarını ima ediyor' diye yorumlansa da gerçek daha sonra ortaya çıktı.



Sneijder'in 'diğer arkadaşlar' ifadesinden kastının karşılaşmanın hakemleri olduğu ancak ceza almamak için 'diğer arkadaşlar' ifadesini kullandığı öğrenildi.