Sneijder'ın menajerinden transfer yorumu: Saygısızlık!

Igor Tudor’un Galatasaray’ın başına geçmesinden itibaren takımdan ayrılması gündeme gelen Wesley Sneijder’ın menajeri Guido Albers, yönetime tepki gösterdi. Milliyet’te yer alan habere göre; Belhanda’nın sarı-kırmızılılara transferini “saygısızlık” olarak yorumlayan menajer, “Ayrılmak istiyoruz” resti çekti ve bonservisinin bedelsiz olarak oyuncuya verilmesini istedi.

Sneijder çıkmazında her şey Igor Tudor’un gelmesiyle başladı… Yıldız oyuncunun iyi anlaştığı Jan Olde Riekerink’in bir anda gönderilmesi ve Tudor’un getirilmesi oyuncuyu demoralize etti. Bir de Sneijder ve Hırvat teknik adamın yıldızları barışmayınca, ipler iyice kopma noktasına geldi.

Olayları bu noktaya getiren son gelişme de; Sneijder’ın hocasından izin almadan tatilini uzatması oldu. Bu olay üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyuncunun menajeri Guido Albers’i çağırarak bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Albers, Belhanda transferini "saygısızlık" olarak yorumladı ve oyuncusunun bonservisini isteyerek "rest" çekti.