Sneijder için 2 İngiliz takımı teklif verdi

Galatasaray'ın geçen sezon ortasında transfer ettiği Wesley Sneijder'i İngilizler'in iki dev kulübü istiyor.

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Wesley Sneijder için Manchester United ve Chelsea devrede. Yönetim, Juventus maçının sonucuna göre Hollandalı yıldızın transferine yön verecek.

Inter'den 7.5 milyon euro'ya alınan Hollandalı yıldız için Chelsea 11 milyon euro önerirken, Manchester United'ın Valencia artı para teklifi yaptığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim ise Sneijder'in satılıp satılmayacağının kararını kritik Juventus maçı sonrasına bıraktı. Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura yükselirse, Hollandalı oyuncu satılmayacak. Olumsuzluk halinde ise Manchester United ve Chelsea ile masaya oturalacak.

Galatasaray, Chelsea'nin teklifini cazip bulurken, Manchester United'dan Valencia yerine Nani takasına sıcak bakıyor.