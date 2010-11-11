-SNEİJDER'E ANEMİ TEŞHİSİ KONDU MİLANO (A.A) - 11.11.2010 - İnter Milan'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'e anemi teşhisi kondu. Futbolcu, Hollanda'da yayımlanan De Telegraf gazetesine verdiği demeçte, Brescia maçının devre arasında, soyunma odasındayken tüm vücudunda titreme hissettiğini, istifra etmeye başladığını ve bunun ardından kısa süre içinden kendisinden geçtiğini söyledi. Sağlık ekibinin derhal kalbini ve kan basıncını kontrol ettiğini ifade eden Sneijder, ikinci bir kontrol için Hollanda'ya gittiğini ve burada kendisine anemi teşhisi konduğunu ifade etti. Milan kulübü henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.