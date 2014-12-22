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Spor

Sneijder'e ABD'den talip var

Wesley Sneijder, Frank Lampard'ın sezon sonuna kadar Manchester City'de kalması için ipleri elinde tutuyor

22 Aralık 2014 10:07

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin menajeri Manuel Pellegrini, Frank Lampard'ın sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor. Sadece 6 aylık olan kiralık anlaşmasının sezon sonuna kadar uzatılması için Wesley Sneijder'in Galatasaray'dan New York City kulübüne transfer olması gerekiyor.

Amerikan kulübü, Sneijder için Galatasaray'ın istediği 16 milyon Pound'u vermeyi kabul ederse bu transfer gerçekleşmiş olacak. New York City kulübünün Abu Dhabi kökenli sahipleri yeni satın aldıkları kulübü dünyaya tanıtmak amacında. Bu nedenle Sneijder ismi üzerinde yoğunlaşıyorlar.

Edip Adanır’ın Fanatik’teki haberine göre, Amerikalı kaleci Tim Howard'a göre, Lampard'ın Manchester City'de kalması MLS kulübü New York City'de oynamasından daha önemli. Sneijder'in MLS'te oynaması ile iki kulübün de sahibi olan Abu Dhabi United gurubu bu açığı kapatmış olacak.

Aslında iki kulübün sahibi olmakla ve Lampard'ı kiralık olarak Manchester City'ye gönderme kararıyla kendi kendilerine problem yarattılar. Ayrıca Lampard'ın tercihi Premier Ligi kazanan takımda olmaktan yana.

Neticede Frank Lampard'ın sezon sonuna kadar Manchester City'de kalması için bütün ipler şu anda Wesley Sneijder'in elinde.

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