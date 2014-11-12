Sneijder'den Aysal yönetimine eleştiri

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, eski yönetimle ilgili, “Bana verilen sözler yerine getirilmedi” derken, “Artık tek hedefim takımı şampiyon yapıp, 4. yıldızı takabilmek” diye konuştu.

Sneijder, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve Sportif AŞ. Yönetim Kurulu üyesi Ali Dürüst ile bir araya gelip içini döktü. Albayrak ile Dürüst, Karabük deplasmanı öncesinde G.Saray’ın son haftalarda en çok tartışılan futbolcusu olan ve Kasımpaşa maçında yedek kalması üzerine, ‘Ocakta ayrılacağı’ dahi öne sürülen Sneijder ile özel bir görüşme yaptı.

Dünyaca ünlü yıldız, “Tek amacım Galatasaray’ı şampiyon yapmak” dedi ve kulüpte yaşadığı sıkıntılı süreci iki isme anlattı. G.Saray’ın eski başkanı Ünal Aysal ve yönetiminin kendisine birçok söz verip, yerine getirmediğinden dert yanan Sneijder, “Sözleşmemin uzatılması konusunda kesin ifadeler kullanılıp, sözler verildi. Fakat, bunlar yerine getirilmedi” açıklamasını yaptı.

‘Hedefim dördüncü yıldız’

Wesley Sneijder, “Bazı ödemeler ve taahhütler adına aracı oldum. Ancak daha sonra kimse telefonlarıma çıkmadı. Muhatap bulamadım” ifadelerini kullandı. Hollandalı, önceki yönetimin UEFA’ya iletmek için istediği, ‘Alacağım yoktur’ evrakını rötarlı imzalaması ile ilgili ise, “Paraya ihtiyacım yok ki. Oradaki tepkim bana verilen sözlerin tutulması isteği ve buna verdiğim tepkiyi göstermek adına idi” şeklinde konuştu.

Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst’ün, Sneijder ile yaptığı toplantıda yeni kontrat adına herhangi bir görüşme yapılmazken bu konuya da kısaca değinen yine Hollandalı oldu. Sneijder, “İstanbul’da, burada mutluyum. Benim tek amacım Galatasaray’ı şampiyon yapmak. Hedefim Galatasaray’a 4. yıldızı taktırmak. 1.5 yıl daha kontratım var ve elimden geleni yapacağım” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Top yönetimde

Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst ile görüşen Sneijder, yeni sözleşme konusunda herhangi bir talepte bulunmayıp, kararı bir anlamda yeni yönetime bırakmış oldu.