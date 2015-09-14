Sneijder'den 'ayrılık' açıklaması: Gelecek haftalarda neler olacağını göreceğiz

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu yanıtlarken, Selçuk İnan ile Lukas Podolski'nin kavga ettiği iddiasını yalanladı.

Wesley Sneijder, Türk Telekom Arena'da yarın oynanacak Atletico Madrid maçı öncesi Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, sözleşmesini uzatıp uzatmadığı ile ilgili, "Mukavelemin sezon sonunda bitiyor olması oyunumu etkilemez. Bunları sahaya yansıtmayacak kadar profesyonelim. Bu konuda gelecek haftalarda neler olacağını göreceğiz. Galatasaray'dan ayrılmak için bir sebep göremiyorum, burayı seviyorum" dedi.

Kavga haberlerini yalanlayan Sneijder, "Süper Lig'e iyi başlamadık ama Şampiyonlar Ligi çok farklı bir platform. Taraftarımızın desteğiyle bu ligde hep iyi oynadık. Biz büyük bir takımız ve bunu yarın göstereceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Geçen seneye de kötü başlamıştık hatırlarsınız. Kötü gidince basında 'kavga ediyorlar' gibi haberler çıkmıştı. Bunlar hep basının yazdığı şeylerdi. Geçen sezon iyi arkadaş olup şampiyon olduk. Bu sezon da böyle olacak. Kötü başlamış olabiliriz ama iyi arkadaşlıkla sezon sonu şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, "Atletico Madrid zor bir rakip. Diego Simeone'yi tebrik ediyorum, güçlü bir ekip yarattı. Atletico Madrid maçın favorisi ancak biz aç ve hevesliyiz" şeklinde konuştu.