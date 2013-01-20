Sneijder yarın imza için İstanbul'a mı geliyor?

Galatasaray’a transferi bir türlü gerçekleşmeyen Wesley Sneijder ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son duyumlara göre; sarı kırmızılı takımın Hollandalı’yla anlaşmaya vardığı ve Sneijder’in yarın İstanbul’a geleceği söylendi. Sneijder konusundaki bu iddaa bomba etkisi yaratırken henüz G.Saray yönetimi tarafından doğrulanmadı.

Sarı kırmızılı yönetimin Wesley Sneijder’a tanıdığı süre de dolma noktasına geldi. Salı günü İtalya’ya gidip, Soren Lerby ve Sneijder ile görüşme yapan Bülent Tulun ikiliye, “Pazartesi’ye kadar kararını ver. Bekleyecek vaktimiz yok. G.Saray’ın şampiyonlar ligi’nde hedefleri var ve ona göre hareket edeceğiz” demişti. Yani Sneijder’e, Başkan Ünal Aysal’ın tanıdığı sürede son 24 saate girildi.



G.Saray doğru olanı yapıyor



Inter Teknik Direktörü Andrea Stramaccioni ise İtalya Serie A’da Roma ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray’ın Sneijder için aceleci davranmasını doğru bulduğunu söyledi. Stramaccioni, “Sneijder’in bizimle süren bir kontratı var ve kendisini en iyi hissettirecek kararı verme hakkına da sahip. Ancak G.Saray’ın yakın zamanda bir cevap istemesi normal. Ona Şampiyonlar Ligi’nde ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.