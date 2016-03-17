Sneijder: Türkiye'deki kariyerimi gözden geçireceğim

Wesley Sneijder, son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle tedirgin ve huzursuz olduğunu ifade ederek Türkiye'deki kariyerini gözden geçireceğini söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, Sneijder, hocayı kendisinin belirlemesi gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını belirtirken, son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle, İstanbul’daki kariyerini gözden geçireceğini söyledi. “Bir türlü anlamıyorum. Bu yakıştırmaları neden yapıyorlar? Dedikoduyu neden bu kadar seviyorlar? Ben futbolcuyum,Galatasaray ’da futbol oynamak için para alıyorum. Yönetici değilim ki. Her futbolcuya sordukları gibi bana da yorumumu sorarlarsa açıkça cevap veririm ama yönlendirme asla olamaz, olmamalı. Bu görev yöneticilerin. Neymiş, uçakta başkanı ikna etmişim falan! Bu sözleri söyleyenlerin vicdanı yok mu? Ben Kayseri’ye neden gittim? Umut kardeşimizin cenazesi için gittim. Dönüşte de kimseyle konuşmadım. Zaten aklım hep ailemdeydi, yaşanan olaylardan sonra insan başka bir şey düşünebilir mi? Yakıştırmalar çok çirkin...”

Tehlike yaklaşıyor



“Enteresan bir haftayı geride bıraktık. Tehlikenin bize çok yaklaştığını gördük. İnsan tabii ki etkileniyor. Umut’a çok üzüldük, yıkıldık. Önemli olan burada futbolcu olmak değil. Başka meslekten de olsan, yaşanan olay feci bir olaydır. Tekrar ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ailemin sıkıntı yaşamasını istemiyorum. Kim ister ki? Bu nedenle artık tek şey düşünüyorum; bu sezonu iyi bir şekilde tamamlamak. Ardından da tüm bu olayları tekrar süzgeçten geçireceğim. Geleceğimle ilgili planı o zaman yaparım. Hep diyorum, ben burada mutluyum. Oğlum İstanbul’da doğdu, fakat tehlikenin ne kadar yaklaştığını da bizzat Ankara’da yaşadık.”





"Derbide tek çaremiz"



“Derbinin bizim için kalan diğer maçlardan çok bir farkı yok. Çünkü ligdeki durumumuz ortada. Tabii ki Fenerbahçe maçları her zaman özeldir. Derbi oynamak çok değişik bir duygudur ama herkes biliyor ki, bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Biz ligi ilk 4’te bitirmek niyetindeyiz. Bunun için de iyi konsantre olacağız. Rakip güçlü, bunun da bilincindeyiz ama bizim için önemli olan rakip değil, kendi durumumuz. Muhteşem taraftarımızın desteğiyle de bu maçı 3 puanla kapatmak istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımın düşüncesi bu. Ekstra konsantre olup camiamızı bu özel karşılaşmada mutlu etmek istiyoruz.”