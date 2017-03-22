Sneijder, Türkiye-Hollanda gerilimini yorumladı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, milli takıma katılmak için gittiği ülkesinde Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz hakkındaki görüşlerini sorulan Sneijder; "Türkiye - Hollanda gerginliği benim için hiçbir zaman ayrılık sebebi olmadı, olmaz. Böyle şeyler 1 haftada değişebilir. Erdoğan ile tokalaştığım için asla pişman değilim. Türk halkına hislerimi göstermek için oradaydım. Herkes öyle yapardı. Hollandalıyım ve ailemle birlikte Türkiye'de yaşıyorum. Yaşanan son diplomatik olaylar beni etkilemiyor. Bunlar kulüp aramam için bir sebep değil. Başka bir sebep var mı? Bunu gelecek yaz analiz edeceğiz." sözlerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'de toplam 19 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 2 gol atıp, 11 asist yaptı.

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