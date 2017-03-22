T24 LogoT24 Logo
Spor

Sneijder, Türkiye-Hollanda gerilimini yorumladı

"Erdoğan ile tokalaştığım için asla pişman değilim"

22 Mart 2017 23:21

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, milli takıma katılmak için gittiği ülkesinde Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz hakkındaki görüşlerini sorulan Sneijder; "Türkiye - Hollanda gerginliği benim için hiçbir zaman ayrılık sebebi olmadı, olmaz. Böyle şeyler 1 haftada değişebilir. Erdoğan ile tokalaştığım için asla pişman değilim. Türk halkına hislerimi göstermek için oradaydım. Herkes öyle yapardı. Hollandalıyım ve ailemle birlikte Türkiye'de yaşıyorum. Yaşanan son diplomatik olaylar beni etkilemiyor. Bunlar kulüp aramam için bir sebep değil. Başka bir sebep var mı? Bunu gelecek yaz analiz edeceğiz." sözlerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'de toplam 19 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 2 gol atıp, 11 asist yaptı.

.

ETİKETLER

Sneijdererdoğanhollandatürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24