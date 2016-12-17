Sneijder transferinde haksız kazanç iddiası

Galatasaray’ın 2013 yılında Wesley Sneijder’i transfer ettiğinde Danimarkalı menajeri Sören Lerby ile eşi Arlette’nin haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Danimarka’nın önde gelen gazetelerinden B.T, Alman Der Spiegel gazetesini kaynak olarak gösterildiği haberde, Sneijder’in Galatasaray’la yaptığı transfer görüşmelerinde, Lerby’nin menajeri eşinin ise Galatasaray’ın transfer danışmanı olarak masada yer alarak çift rol oynadıkları belirtildi.

Der Spiegel, Sneijder’in sözleşmesinde Sören Lerby’nin eşinin adının Arlette Van Der Meulen ve Lerby’nin sahibi olduğu Essel Sports Management direktörü olarak geçtiği vurgulandı.

Danimarkalı eski milli yıldız Lerby’nin Sneijder transferinden kaç para kazandığı bilinmezken, Der Spiegel Football Leaks belgelerine dayanarak müvekkillerinin aldığı paranın brütünden yüzde 7 komisyon alan Lerby’nin 1 milyon Euro ile birlikte eşine ödenen miktarı almış olabileceğini öne sürdü.