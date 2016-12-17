T24 LogoT24 Logo
Spor

Sneijder transferinde haksız kazanç iddiası

Sneijder'ın menajeri ve eşinin Galatasaray'dan kaç para aldığı bilinmiyor

17 Aralık 2016 11:51

Galatasaray’ın 2013 yılında Wesley Sneijder’i transfer ettiğinde Danimarkalı menajeri Sören Lerby ile eşi Arlette’nin haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Danimarka’nın önde gelen gazetelerinden B.T, Alman Der Spiegel gazetesini kaynak olarak gösterildiği haberde, Sneijder’in Galatasaray’la yaptığı transfer görüşmelerinde, Lerby’nin menajeri eşinin ise Galatasaray’ın transfer danışmanı olarak masada yer alarak çift rol oynadıkları belirtildi.

Der Spiegel, Sneijder’in sözleşmesinde Sören Lerby’nin eşinin adının Arlette Van Der Meulen ve Lerby’nin sahibi olduğu Essel Sports Management direktörü olarak geçtiği vurgulandı.

Danimarkalı eski milli yıldız Lerby’nin Sneijder transferinden kaç para kazandığı bilinmezken, Der Spiegel Football Leaks belgelerine dayanarak müvekkillerinin aldığı paranın brütünden yüzde 7 komisyon alan Lerby’nin 1 milyon Euro ile birlikte eşine ödenen miktarı almış olabileceğini öne sürdü.

ETİKETLER

GalatasarayWesley SneijderSören Lerby

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24